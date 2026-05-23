Investigan talleres clandestinos de motos en Caleta Olivia: realizaron allanamientos y secuestraron autopartes

Personal de la División de Investigaciones de llevó adelante este viernes una serie de allanamientos en el marco de una investigación coordinada junto al Juzgado de Faltas Municipal y el Juzgado de Instrucción N°1 de la ciudad.

Las diligencias fueron ordenadas en el expediente caratulado “Solicita Allanamiento” y se concretaron en dos domicilios: uno ubicado sobre calle Hermana Damevin al 300 y otro en el barrio Rotary 23, sobre calle Tierra del Fuego.

Durante los procedimientos, los investigadores constataron el funcionamiento de talleres mecánicos de motos que operarían de manera clandestina. En los lugares allanados se procedió al secuestro de autopartes y distintos elementos considerados de interés para la causa.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia local con el objetivo de determinar el origen de los elementos secuestrados y establecer posibles responsabilidades.