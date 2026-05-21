Centro de Residentes Riojanos celebra su aniversario y el de la provincia de La Rioja

La Municipalidad de Caleta Olivia acompañó la celebración del 11° aniversario del Centro de Residentes Riojanos y del 435° aniversario de la provincia de La Rioja, reafirmando el compromiso con las instituciones y la cultura regional.

La actividad se llevó a cabo con la participación de vecinos, integrantes del centro y miembros de Gabinete Municipal, en un evento que combinó reconocimientos, muestra cultural y entrega de presentes, resaltando la trayectoria de la institución y su vínculo con la comunidad local.

“Acompañar a nuestro Centro de Residentes Riojanos es un honor y un orgullo porque es una de las instituciones que ha generado la formalidad desde su lugar, trabaja con toda la documentación en orden y, aparte, con el gran objetivo de permanecer con su cultura, de permanecer con su gastronomía típica y con todo lo que tiene que ver al arte y las actividades que desarrollan en su provincia natal”, expresó la Secretaría de Estrategia y Gestion Operativa Andrea Bayón.

“Ellos vienen forjando un trabajo muy ordenado, muy respetuoso con la comunidad, realizan muchas actividades que son abiertas a la comunidad y también para reforzar el vínculo y, sobre todo, para que cuando llega cada riojano lo reciban de la mejor manera, lo albergan, lo acompañan”, agregó Bayón.

Como parte de la celebración, la Municipalidad entregó un presente al centro en nombre del Intendente Pablo Carrizo, reconociendo la labor sostenida de la institución en beneficio de la comunidad local.

La Municipalidad destacó la importancia de mantener alianzas con instituciones culturales y comunitarias, promoviendo la integración, la participación y la preservación de la identidad cultural de cada provincia representada en la ciudad.