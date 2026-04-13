Caso Ángel: detuvieron a la madre y a su pareja y ahora son investigados por “presunto homicidio agravado”

La Justicia dispuso la prisión preventiva de Mariela Altamirano y su pareja, Maicol González, investigados por presunto homicidio agravado. El niño falleció el domingo 5 de abril en la zona de quintas en circunstancias dudosas.

En las últimas horas se confirmó la detención de Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel López, y su pareja, Maicol González, ambos acusados de la muerte del nene de 4 años ocurrida el pasado domingo 5 de abril en la zona de quintas de Comodoro.

La medida fue ordenada por la Justicia tras un pedido de la querella que representa a la familia paterna, que calificó el hecho como “presunto asesinato”.

Según pudo confirmar ADNSUR, Mariela Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que su pareja, Maicol González, fue llevado a la Seccional Mosconi de Km. 3. La hija de ambos, de seis meses de edad, quedó a resguardo y será trasladada a Córdoba.



El abogado Roberto Castillo, letrado que asumió la representación de Luis López, el padre del menor, solicitó que Altamirano y González sean imputados por homicidio agravado por el vínculo y en concurso con abandono de persona seguido de muerte, además de requerir su prisión preventiva.

El tribunal hizo lugar al pedido, ante la existencia de riesgos procesales que incluyen peligro de fuga y posible obstrucción de la investigación.

Uno de los puntos más graves que expuso la querella en su presentación es la sospecha de que los acusados intentaron hacer desaparecer evidencia clave.

De acuerdo al escrito judicial, los imputados habrían incinerado prendas de vestir del niño luego de su fallecimiento, una maniobra que, para la acusación, representa un claro intento de encubrimiento que podría afectar la reconstrucción pericial de lo sucedido.

“Estamos ante un hecho gravísimo. No solo mataron a un niño indefenso, sino que después intentaron borrar las pruebas”, declaró el abogado Castillo ante los medios.

La querella sostiene que quienes estaban a cargo del cuidado del menor no evitaron el desenlace fatal, lo que implicaría responsabilidad tanto por acción como por omisión. Además, señalaron un presunto escenario de vulnerabilidad previo, con desatención y posibles malos tratos reflejados en el deterioro progresivo del niño y la falta de controles médicos adecuados.

FUENTE: ADNSUR