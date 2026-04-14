Capacitacion al personal policial en Control de Documentación y Certificados de Inspección Sanitaria Oficial

En el día de la fecha, 10.00 Hs., se inicio a una jornada en las instalaciones de Auditorum de Cañadon Seco, por parte de la Médica Veterinaria, Sra. Rocio Judis, Jefa de Departamento Deseado de Senasa, bajo la modalidad presencial sobre temas inherentes a actualización de reglamentación y disposiciones que rigen actualmente.
Temario:
- Plan Nacional de Control de la Sarna Ovina
- Certificado de Inspección Sanitaria Oficial
- Resolución 040-CAP/2026, de Consejo Agrario Pcial.
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimetaria
En la misma estuvieron presentes Sr. Director, Dirección General Regional Norte, Crio. My. Britos, Jefe de Dpto. De Subdireccion, Crio. Insp. Gutierrez y Jefe de Dpto. De Unidades Operativas Camineras Z.N., Crio. Insp. Moreno y demas Jefes de dependencias y personal subalterno.
Personal de:
- Direccion Gral. Reg. Norte
- Div. Cria. Cañadon Seco
- Div. Koluel Kaike
- Puesto Control Acceso Norte
- Dpto. Un. Op. Cam. ZN
- Div. Un. Op. Cam. 3 Cerros
- Div. Un. Op. Cam. Ramón Santos
- Div. Op. Rurales CO
- Secc. Op. Rurales Jaramillo
Finalizada la misma a las 14 Hs., se dejaron en claro a la hora de realizar un control sobre jaulas y/o todo tipo de transporte de animales sobre las Rutas Nacionales y Pciales., que se debe solicitar y tener en cuenta para detectar algún tipo de anormalidades, destacándose la predisposición del personal policial que participó.