Boggio: “Estamos trabajando para tener un equipo más amplio de profesionales en aeroevacuación”

El Gobierno de Santa Cruz fortalece la capacitación en salud y la articulación interinstitucional, en línea con la decisión del gobernador Claudio Vidal de consolidar un Estado presente, eficiente y con capacidad de respuesta en todo el territorio.

El Ministerio Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz llevó adelante un encuentro virtual con profesionales médicos del sistema público que se encuentran cursando la capacitación en evacuación aeromédica, en una iniciativa orientada a fortalecer el sistema sanitario provincial y optimizar la respuesta ante emergencias.

La actividad se desarrolló desde el hangar de la Dirección Provincial de Aeronáutica, un espacio operativo clave para garantizar los vuelos sanitarios en la provincia. Participaron del encuentro el jefe del Departamento de Derivaciones y Vuelos Sanitarios del Hospital Regional Río Gallegos, Dr. Guillermo Sosa; el director provincial de Aeronáutica, piloto Germán Calliero; y la subsecretaria de la Función Pública, Lorena Díaz Cano.

Formación

En este marco, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio destacó el trabajo articulado entre áreas del Estado provincial para ampliar la capacidad operativa del sistema de aeroevacuaciones.

“Estamos poniendo muchísima energía en la articulación entre ministerios y organismos del Gobierno provincial. Detectamos que era reducido el número de médicos que realizaban aeroevacuaciones y a partir de esa necesidad impulsamos esta capacitación para ampliar el equipo”, señaló.

Asimismo, la funcionaria remarcó la importancia de lograr una distribución territorial más equitativa de los profesionales: “La mayoría de los médicos se concentran en Río Gallegos, por lo que avanzar en la formación permitirá optimizar la logística y garantizar una respuesta más rápida en toda la provincia”.

Durante el encuentro virtual, los cursantes pudieron conocer en detalle el funcionamiento operativo del sistema, interactuar con autoridades y visualizar las aeronaves utilizadas en los traslados sanitarios, acercándose a la práctica concreta más allá de la formación teórica.

La capacitación, que inició el pasado 8 de abril, cuenta con la participación de 15 médicos del sistema público y tres profesionales del sector privado, superando ampliamente las expectativas iniciales.

Para enfermeros

Además, se prevé la apertura de inscripciones para licenciados en enfermería a mediados de año, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE).

Relación con los aeroclubes

En paralelo, desde el Gobierno provincial se avanza en la reestructuración de los vínculos con aeroclubes de Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer la logística sanitaria y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, tanto en el traslado de pacientes como en la distribución de insumos médicos y la asistencia en situaciones críticas.

Trabajo educativo

Por otra parte, la ministra Boggio destacó la importancia de los convenios firmados para prácticas profesionalizantes, que permitirán a estudiantes del Industrial N°6 formarse en la Dirección Provincial de Aeronáutica, así como también a alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) desempeñarse en áreas de medios públicos provinciales.

“Necesitamos profesionales capacitados y estas experiencias abren puertas concretas para que los estudiantes puedan desarrollarse dentro del Estado provincial”, sostuvo.

SARHA

Finalmente, la titular de la cartera de Secretaría General subrayó los avances en la organización del recurso humano del Estado, a través del trabajo articulado con distintas áreas y la implementación de herramientas como el sistema SARHA, que permitirá consolidar una gestión más eficiente, ordenada y con criterios unificados en toda la administración pública.