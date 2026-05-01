Avanza el Plan de Mantenimiento Histórico de las Escuelas: Finalizaron las obras en la EPP N° 46 de Río Gallegos

En una jornada clave para la comunidad educativa, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, y la vicepresidenta del organismo, Esther Pucheta, anunció la finalización de los trabajos integrales en la Escuela Provincial Primaria N° 46 de Río Gallegos.

Las obras incluyeron la renovación completa de los sistemas de gas, calefacción y electricidad, con certificación técnica de Camuzzi, lo que permitió generar condiciones seguras y confortables para la comunidad educativa con más de 320 estudiantes que asisten diariamente al establecimiento.

Durante la recorrida junto a la directora Alejandra Oyarzo, las autoridades constataron el correcto funcionamiento de los nuevos sistemas. La intervención da respuesta a años de falta de mantenimiento que habían derivado en condiciones edilicias complejas.

Educación como prioridad de gestión

Rasgido destacó que se trata de un día trascendental porque la obra no solo incorporó equipamiento nuevo, sino que también incluyó tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. Subrayó que la recuperación integral y certificación de la escuela garantiza espacios adecuados para estudiantes, docentes y auxiliares.

En ese sentido, remarcó que “este hecho responde a las decisiones políticas del gobernador Claudio Vidal, que puso a la educación en el centro de la gestión”.

Por su parte, Elmiger señaló que la finalización de esta obra cumple con la premisa del Gobernador de priorizar la educación, tanto en lo edilicio como en la calidad dentro del aula. Además, destacó que la certificación técnica garantiza un servicio seguro para toda la comunidad.

Por su parte, Boggio sostuvo que para el Ejecutivo es fundamental acompañar acciones que lleven tranquilidad a las familias, y valoró la magnitud de la intervención, que implicó la renovación total del sistema de calefacción y del circuito eléctrico.

El impacto en las aulas

La directora Alejandra Oyarzo celebró la concreción de la obra y recordó que desde 2022 la falta de calefacción adecuada era un problema constante. “Recorrer aulas que siempre estaban frías y hoy sentir el calor es muy importante. La respuesta llegó y eso es lo que esperábamos”, expresó.

La mejora en la infraestructura permitirá fortalecer el desarrollo de proyectos institucionales y garantizar mejores condiciones para el aprendizaje. En esa línea, Rasgido vinculó además esta mejora como un aspecto fundamental que potencia la agenda educativa institucional en términos pedagógicos didácticos.