Aparicio: “Tomar deuda en dólares es hipotecar el futuro nuestro y de nuestros hijos”

El concejal cuestionó el endeudamiento en dólares impulsado por el Gobierno Provincial y señaló que “no se puede seguir comprometiendo el futuro de Santa Cruz y de cada una de las localidades”. Pedirá un pronunciamiento del Concejo Deliberante al tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.

“Hoy muchos actores políticos funcionales al poder de turno buscan justificar el endeudamiento en dólares, pero no dicen nada de los 200 millones de dólares que se patinó este gobierno con la salida de YPF. Ahora nos hablan de ‘poner en marcha la provincia’. La verdad es que el dinero que dejó la salida de YPF no dio lugar a nuevas obras, ni inversión en infraestructura energética y menos una reconversión laboral”, expresó Aparicio.

“Somos parte de esta Santa Cruz que ve a una zona norte destruida por la mala administración del Gobernador y sus intendentes, socios y garantes de las medidas del gobierno nacional que tiene a una zona norte con los índices más altos de desempleo”, agregó.

Asimismo, sostuvo: “Y pretenden que los diputados le firmen un cheque en blanco. Quien acompañe el endeudamiento no quiere su tierra ni su gente. Acá tienen que trabajar con los fondos, unirse, ir a Nación a reclamar los fondos que fueron sacados de manera sistemática, y son responsables quienes hoy deciden sobre los destinos de nuestros pueblos”.

La iniciativa busca que el cuerpo legislativo local tome posición frente a una medida que vuelve a instalar un esquema de financiamiento atado a la moneda extranjera, con el antecedente de procesos de endeudamiento que terminaron profundizando la dependencia económica y condicionando las cuentas públicas.

“No se puede hablar de desarrollo mientras se comprometen recursos estratégicos y se hipotecan los próximos años de la provincia”, señaló Aparicio al referirse al proyecto.

El concejal sostuvo que el problema no pasa solamente por acceder a financiamiento, sino por las condiciones en las que ese financiamiento se toma y las consecuencias que puede generar en una economía atravesada por la volatilidad cambiaria y la caída del poder adquisitivo.

En ese marco, cuestionó que las decisiones vinculadas al endeudamiento vuelvan a plantearse como una salida inevitable, sin abrir un debate profundo sobre el impacto que tendrán sobre las futuras generaciones y sobre la autonomía de Santa Cruz.

También señaló: “Es un proyecto que desnuda una clara improvisación legislativa y una falta de transparencia en cuanto al detalle de su aplicación. Si sus propios diputados dudan, y es dicho por ellos ‘el que se quema con leche, ve la vaca y llora’, está claro que no podemos acompañar un endeudamiento en moneda extranjera y en estos términos”.

“Un antecedente cercano y claro es el de Chubut, en donde, a diferencia de nuestra provincia, ellos optaron por endeudarse en dólares y hoy pagan las consecuencias, mientras nosotros lo hicimos en moneda nacional, lo que permitió cumplir y no compromete al pueblo santacruceño de manera incierta”, remarcó.

Aparicio indicó además que el pedido de pronunciamiento buscará abrir una discusión política e institucional sobre la necesidad de defender los recursos santacruceños frente a medidas que puedan agravar la dependencia financiera.