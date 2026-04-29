Allanamientos simultáneos en Caleta Olivia: secuestran elementos clave y avanzan en una investigación por hechos delictivos

Tras una serie de denuncias de comerciantes y un episodio que puso en riesgo a transeúntes, la Policía realizó operativos simultáneos en el barrio Los Pinos. Secuestraron elementos de interés y lograron identificar a los presuntos autores.

En un rápido y eficaz accionar preventivo, personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, dependiente del Departamento de Investigaciones Zona Norte, llevó adelante allanamientos simultáneos con resultados positivos. La investigación se inició a partir de numerosas denuncias de vecinos que manifestaron haber sido víctimas de distintos hechos delictivos en sus locales comerciales.

En ese marco, el pasado 24 del corriente, efectivos de la Comisaría Segunda tomaron conocimiento de un vehículo de color bordó/rojo que se dio a la fuga al advertir la presencia policial en calles de la ciudad, específicamente en la intersección de Rosario Vera Peñaloza y Virgen del Valle. Durante la huida, el rodado circuló en contramano por varias arterias, poniendo en riesgo la integridad de transeúntes y del personal interviniente.

Ante la gravedad de la situación, se iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores, quienes habrían utilizado un vehículo específico para la comisión de los delitos, generando preocupación en la comunidad. Con intervención del Juzgado de Instrucción N° 2, el día 28 se realizaron tres allanamientos simultáneos en domicilios del barrio Los Pinos.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales habrían sido utilizados durante los hechos investigados. Desde la fuerza destacaron la rápida y coordinada intervención policial y judicial, que permitió avanzar en la identificación de los responsables y contribuir al resguardo de la seguridad pública.