Adopción: mañana finaliza la inscripción para el taller que busca derribar mitos y despejar dudas a las familias

El Gobierno de Santa Cruz, a través del ministerio de Gobierno, en línea con las políticas de resguardo y protección a las infancias realizará el sábado 16 de mayo el primer encuentro denominado “Dimensiones Subjetivas de la Adopción” en las instalaciones del Registro Civil, Mariano Moreno 123 de Río Gallegos.

El equipo técnico de Guarda con Fines de Adopción de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de Santa Cruz organizó un taller presencial y virtual destinado a brindar información, despejar dudas y acompañar a las familias interesadas en iniciar un proceso adoptivo.

Contención y Protección

El psicólogo social Mario Otín, quien pertenece a dicho equipo, dialogó con LU14 Radio Provincia sobre el encuentro denominado “Dimensiones Subjetivas de la Adopción”, los mitos y prejuicios que aún persisten en torno a los procesos de adopción y destacó la importancia de generar espacios de orientación y acompañamiento para las familias.

En ese sentido, explicó que muchos niños, niñas adolescentes, grupos de hermanos atraviesan largos procesos de espera para poder acceder a una familia que los contenga y proteja.

Talleres para informar y sensibilizar

Otín recordó que la serie de talleres comenzó el pasado 25 de marzo con el objetivo de explicar cómo se desarrolla el trabajo del área y cuáles son los requisitos necesarios para iniciar el trámite de adopción en la provincia.

“Tratamos de orientar a las familias durante todo el proceso, que posee distintas etapas, y de esta manera terminar con los mitos imaginarios que muchas veces se crean en torno a la adopción”, expresó.

Asimismo, remarcó que las estadísticas nacionales reflejan que la “mayoría de las familias interesadas en adoptar prefieren niños pequeños, mientras que los adolescentes mayores de 15 años, los grupos de hermanos y los niños con discapacidad encuentran mayores dificultades para acceder a un proceso de guarda y adopción”.

“Estos talleres buscan brindar información certera y sensibilizar a todos los participantes del proceso de guarda porque nuestro objetivo es buscar una familia para cada niño o niña que está esperando y transitando este proceso”, sostuvo.

Derribar prejuicios y acompañar a las familias

El profesional indicó que aún existen numerosos mitos y tabúes vinculados a la adopción y explicó que, antes de declarar la situación de adoptabilidad, el Estado intenta agotar todas las instancias posibles de revinculación familiar. “Siempre se busca re-vincularizar al niño o niña con su familia de origen o con la familia ampliada. Cuando esas condiciones no se presentan, recién se inicia el camino de la adopción”, señaló.

Además, destacó que se trata de procesos complejos que requieren paciencia, compromiso y acompañamiento profesional, tanto para los niños como para las familias adoptivas.

Salud mental y emociones durante el proceso adoptivo

En esta oportunidad, el encuentro contará con la participación del subsecretario de Salud Mental Integral, Mariano Rodas, y de Lucrecia Molina, directora provincial de Abordaje de Conductas del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz.

Mario Otín explicó que ambos profesionales colaboran de manera permanente con el equipo técnico para abordar temáticas sensibles vinculadas a la salud mental y al acompañamiento de las familias durante el proceso adoptivo.

Durante el taller se trabajarán distintos ejes relacionados con las emociones y expectativas que atraviesan quienes desean adoptar, entre ellos la ansiedad y la incertidumbre que suelen aparecer durante las distintas etapas del proceso; la tolerancia a la frustración frente a los tiempos judiciales; las diferencias entre los tiempos jurídicos y los tiempos subjetivos; la idealización del encuentro con el niño o niña; y la denominada “fantasía del hijo soñado”.

Debido a la amplitud de los temas y al interés que despertó la propuesta, el ciclo continuará con un nuevo encuentro previsto para el próximo 30 de mayo.

Finalmente, Mario Otín valoró el rol que viene desarrollando el área al fortalecer el acompañamiento institucional y profesional de las familias. “Se les brinda información y eso disminuye los niveles de ansiedad, porque las familias se sienten acompañadas a la hora de consultar o plantear sus dudas”, concluyó.

Inscripción

El taller “Dimensiones Subjetivas de la Adopción” se desarrollará el sábado 16 de mayo, de 10:00 a 12:00, bajo modalidad presencial y virtual, permitiendo la participación de personas de distintas localidades de la provincia.

La inscripción permanecerá abierta hasta el jueves 14 de mayo y las personas interesadas podrán comunicarse mediante el correo electrónico guardaconfinesadoptivos@santacruz.gob.ar, a los teléfonos (2966) 422651 y (2966) 307131, o acercarse a las oficinas del Registro Civil, ubicadas en Mariano Moreno N.º 123 de la ciudad de Río Gallegos.