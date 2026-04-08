Yamila Nieva pasó por “En Línea” y anunció actividades solidarias y talleres en Caleta Olivia.

En una nueva emisión del programa “En Línea” por Frecuencia Patagonia 99.3, la referente de Bases Caleta Olivia, Yamila Nieva, visitó los estudios para compartir distintas iniciativas sociales que se estarán desarrollando en la ciudad en los próximos días.

Durante la entrevista, Nieva anunció la realización de una mateada solidaria prevista para este domingo 12 de abril en el Centro de Jubilados de ATE, una propuesta abierta a la comunidad que busca generar un espacio de encuentro, contención y acompañamiento en un contexto social que atraviesa diversas complejidades.

Además, destacó el trabajo que se viene llevando adelante desde el espacio Bases Caleta Olivia, donde se impulsan distintos talleres de formación y capacitación orientados a brindar herramientas concretas a los vecinos. Entre ellos, mencionó cursos de lengua de señas, talleres básicos de reparación y mantenimiento de calefactores, capacitación en trabajo en seco con Durlock y talleres de canto a cargo de la profesora Julieta Díaz, entre otras propuestas que se irán sumando progresivamente.

Yamila remarcó la importancia de estos espacios en el actual contexto social y político, subrayando que el objetivo principal es generar oportunidades, acompañar a la comunidad y fortalecer los lazos solidarios.

Por otro lado, la referente también se refirió a la actualidad política regional y local, compartiendo su mirada sobre la situación del justicialismo y su participación activa dentro de la mesa del partido a nivel local, donde —según expresó— se viene trabajando en la construcción de propuestas y en la reorganización del espacio.

De esta manera, su paso por “En Línea” dejó en claro el compromiso con el trabajo territorial, combinando acciones solidarias, formación y participación política en un momento clave para la ciudad.