Ya está lista la primera producción de puertas placa realizadas por Santa Cruz Puede

El gobernador Claudio Vidal recorrió hoy el predio productivo de Santa Cruz Puede S.A.U., donde el presidente de la empresa, Gustavo Sivori, informó que ya se encuentra finalizada la primera producción de puertas placa fabricadas íntegramente en la provincia.

Se trata de producción santacruceña, con mano de obra local, que será destinada tanto al mercado interno como a los planes de viviendas que el Gobierno Provincial ejecuta en distintas localidades. Esta iniciativa permite agregar valor a los recursos, reducir costos y, fundamentalmente, generar trabajo genuino para los santacruceños.

En el mismo predio, las autoridades verificaron el avance en la construcción de viviendas modulares de 52 metros cuadrados, una alternativa eficiente que posibilita brindar respuestas más rápidas a la demanda habitacional, optimizando tiempos y recursos.

Estas unidades son fabricadas en la provincia bajo un esquema de producción que fortalece el desarrollo local.

Asimismo, se concretaron las primeras entregas de camionetas recuperadas de YPF a coordinadores provinciales, en el marco del proceso de recuperación y puesta en valor de recursos. Esta incorporación permitirá fortalecer la capacidad operativa del Estado en cada localidad, consolidando una gestión con mayor presencia territorial y federalismo.

“Con decisión política estamos recuperando recursos, produciendo y generando trabajo para los santacruceños”, expresó el mandatario provincial durante la recorrida.