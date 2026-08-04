Voraz incendio en Puerto San Julián: avanza la investigación tras una tragedia que dejó dos víctimas fatales y un detenido

El incendio se desató durante la madrugada en una vivienda precaria ubicada en las inmediaciones del cementerio. La Justicia investiga las causas del hecho mientras continúan las pericias en el lugar.

Un hombre perdió la vida en el incendio, mientras que otro sufrió quemaduras de extrema gravedad en aproximadamente el 90% de su cuerpo y fue derivado de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia. Además, una tercera persona quedó detenida y permanece a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Santa Cruz, la División de Investigaciones (DDI) y el Gabinete Criminalístico, que realizaron las primeras pericias para determinar el origen del fuego y establecer las circunstancias del hecho.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del hombre que permanecía internado en estado crítico en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde había sido derivado debido a las graves quemaduras sufridas, que afectaban cerca del 90% de su cuerpo. Con esta confirmación, el trágico incendio dejó un saldo de dos personas fallecidas, mientras la investigación judicial continúa para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las identidades de las víctimas ni sobre las causas que originaron el incendio.

Fuente: Radio Lider San Julián