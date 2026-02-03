“Viva Barrio: Somos Comunidad”, una propuesta integral del Gobierno de Santa Cruz llega al barrio San Benito

Este fin de semana se llevará adelante “Viva Barrio: Somos Comunidad”, una jornada que acerca al territorio las políticas públicas del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer una gestión cercana y descentralizada. La propuesta se realizará el sábado 7 y domingo 8 de 15: 00 a 19:00, en la Escuela Primaria Provincial N° 91 “Papa Francisco”, ubicada en calle 21 y 16 del barrio San Benito, en la ciudad de Río Gallegos.

En este marco, el Estado Provincial impulsa esta iniciativa que reúne a organismos y entes dependientes del Gobierno de Santa Cruz, los cuales pondrán a disposición de la comunidad los distintos programas, servicios y líneas de acción que se desarrollan en todo el territorio provincial.

Durante ambas jornadas, vecinas y vecinos podrán acceder a stands de atención, consulta y asesoramiento, donde se brindarán respuestas concretas y la posibilidad de realizar trámites de manera directa. Asimismo, se contará con espacios recreativos y de promoción de derechos, destinados a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Entre las propuestas previstas, habrá actividades lúdicas a cargo del Consejo Agrario Provincial, la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación; además de espectáculos artísticos organizados por la Secretaría de Estado de Cultura. La jornada también incluirá espacios de emprendimientos gastronómicos locales, que forman parte del Mercado de la Economía Comunitaria (MEC).

Desde la organización se destacó que el objetivo central de “Viva Barrio” es llevar la gestión de gobierno a los barrios, fortaleciendo el vínculo entre el Estado y la comunidad, y reconociendo a los barrios como espacios fundamentales de la vida social y comunitaria.

En esta edición, participarán el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; el Ministerio de Salud y Ambiente; el Consejo Agrario Provincial; el Ministerio de Gobierno; la Administración General de Vialidad Provincial; la Caja de Previsión Social; la Subsecretaría de Protección Civil; la Secretaría de Estado de Turismo, entre otros organismos provinciales.