Viva Barrio – Somos Comunidad continuará por las localidades de la provincia

En el día de ayer se reunieron en el Salón Gregores de Casa de Gobierno los referentes de los organismos públicos del Estado provincial que participaron en el Viva Barrio – Somos Comunidad el fin de semana pasado. El objetivo fue realizar un diagnóstico de la actividad y trabajar un nuevo encuentro.

Cabe destacar que Viva Barrio es una propuesta integral planteada por el gobernador Claudio Vidal con el objetivo de descentralizar el Estado, acercar los servicios públicos y trámites a la comunidad. Asimismo, la actividad plantea un gran despliegue de propuestas recreativas, artísticas y culturales e irá rotando por los barrios de Río Gallegos y de toda la provincia.

La premisa es la territorialidad y la descentralización del Estado, en este sentido los presentes coincidieron que la convocatoria fue muy buena y que se realizaron múltiples gestiones en los stand de cada organismo público. Por otra parte, se evaluaron cuestiones logísticas, de comunicación y se planteó el cronograma para el primer trimestre del año.

La actividad continuará a través de una planificación que garantizará la presencia en las localidades de la provincia como de la capital santacruceña. “Es un pedido expreso del gobernador Claudio Vidal la continuidad de esta premisa de trabajo, cerca de la gente y fuera de los escritorios”, coincidieron las autoridades.