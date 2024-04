Vidal “somos una de las provincias que menos recursos recibe”

El gobernador Claudio Vidal habló sobre la relación que mantiene con el Gobierno Nacional y, en ese sentido, remarcó que el presidente de la Nación, Javier Milei, tiene que gobernar durante los cuatro años “para toda la Argentina y no, solamente, para un sector”.

En una extensa entrevista brindada ayer a FM San Jorge de la ciudad de Caleta Olivia, el Mandatario Provincial fue consultado sobre el diálogo institucional que mantiene con el titular del Poder Ejecutivo Nacional y los diferentes funcionarios que están a cargo de distintas áreas que hacen al vínculo Nación-Provincia y viceversa.

Durante la charla, Vidal puntualizó que está “sumamente” preocupado por lo que está sucediendo en nuestro país, “donde –dijo- el rico se hace más rico, en tanto, la clase media está pasando a ser clase pobre, y el pobre, indigente”.

Por ese motivo, aseguró que “si este tipo de consecuencias y complicaciones es lo que va a traer la Ley Bases, la verdad es que, claramente, no voy a estar de acuerdo”, ya que a la Santa Cruz, además de la situación económica se le está sumando otro agravante relacionado con “la herencia” recibida.

En ese contexto, enumeró que “heredamos un grave problema con respecto a la administración del Estado, a la mala utilización de los recursos, a hechos de fraude que son de público conocimiento, a malversación de fondos que se están investigando, a una corrupción que, entre otras cosas, llevó a Santa Cruz a un importante endeudamiento y a la necesidad mensual de tener que recurrir al Tesoro nacional para que funcionen los entes provinciales, centralizados o descentralizados”.

“Más allá de eso, el Gobierno Nacional envía hoy un 30 por ciento menos de fondos a Santa Cruz” aclaró y, por ese motivo, volvió a remarcar “de hecho, es una de las provincias que menos recursos recibe hoy. Entonces, todas estas circunstancias nos someten a una situación muy compleja, hablando de lo económico y de lo difícil que se hace sostener toda la estructura del Estado”.

“Los funcionarios nacionales se concentran en lo que pasa en Buenos Aires”

Consultado sobre si considera o no que los funcionarios nacionales, con muchos de los cuales mantuvo reuniones, entienden lo qué sucede en provincias como Santa Cruz, Claudio Vidal fue contundente al indicar que “no lo entienden” y, al respecto, reflexionó diciendo que “eso sucede muchas veces con los que llegan a la Casa Rosada y se convierten en los políticos de turno. Lamentablemente, pierden la mirada nacional y se concentran, solamente, en lo que pasa en Buenos Aires”.

A modo de ejemplo, habló sobre el incremento en las tarifas de gas que, en algunos casos, alcanza a más del mil por ciento. En relación con este punto calificó de “locura” que el Estado nacional no entienda que “vivimos en una Provincia que tiene complicaciones severas, justamente, con la complejidad del clima”.

“En invierno –enfatizó- tenemos lugares donde las temperaturas rondan los 30 grados bajo cero. Esas son las cosas que el Gobierno nacional debería tener en cuenta cuando toma medidas del tipo de la quita de subsidios o la eliminación de envíos de fondos a las provincias”.

“La verdad, a mí me parece que están tomando decisiones apresuradas, sin un análisis previo” expresó y, para aclarar aún más su desacuerdo con la visión de país del actual gobierno de Javier Milei, mencionó que hace poco “empezaron a enviar los telegramas de despido al ANSES y, en algunas localidades santacruceñas empezaron a cerrar las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social”.

El Gobernador aseguró que “se lo comuniqué al Gobierno Nacional porque el ANSES de Santa Cruz no es lo mismo que el ANSES de otras provincias” y, en virtud de esto, sostuvo “nuestra provincia es la segunda en extensión territorial en el país, imagínense ustedes los kilómetros que tiene que recorrer un afiliado si los trámites, únicamente, los pueden hacer en la filial de Río Gallegos”.

Vidal definió de “crueles” las medidas que se están tomando y opinó que “se toman a nivel general, sin un previo análisis. Entonces, meten a todos en la misma bolsa”. A continuación el Mandatario agregó que “no todo es lo mismo, no todos son ñoquis, no todos son personas que no trabajaban hace años y el Estado les seguía pagando sus sueldos. Tienen que tener más cuidado, tiene que haber un estudio previo y actuar con responsabilidad”.

“Ellos hablan de federalismo” manifestó, refiriéndose a funcionarios nacionales, pero Vidal dudo en cuanto a si conocen el verdadero sentido de la palabra cuando señaló que cuando ellos hablan de federalismo “yo me pregunto por qué Santa Cruz tendría que seguir aportándole tanto al país, si el país y el Estado Nacional cada vez le envían menos a esta provincia”.

“La Nación no produce nada, las que producen son las provincias, es el interior nacional que son los estados provinciales” remarcó, en tanto pidió “un poco más de respeto, consideración y cuidado” para aquellas jurisdicciones que, como la nuestra, son territorios donde los que viven “hacen un gran sacrificio y hacen Patria”.

“Cada gobernador patagónico defiende los intereses de su provincia”

Ayer, en la Ciudad Autónoma Buenos Aires, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), mantuvieron una reunión con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con el ministro de Interior, Nicolás Francos. El encuentro estuvo relacionado con la necesidad de negociar el apoyo a la Ley de Bases y, al cabo del cónclave, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, realizó declaraciones donde se mostró optimista con la posibilidad de apoyar el proyecto después de la charla con los funcionarios nacionales.

En cuanto a los resultados de esa reunión, Claudio Vidal dijo “más allá de que somos un grupo de gobernadores de la Patagonia que representamos los intereses de la Región, hay mandatarios que pertenecen a distintos espacios políticos y yo calculo que en cada espacio político hay una discusión interna siempre”.

“Cada uno sabrá qué hacer con respecto a la defensa de los intereses de los habitantes de su provincia” consideró, en tanto, explicó que cuando hace unos días atrás, puso en duda su participación en cuanto a suscribir un Pacto de Mayo o acompañar una eventual Ley Base, “lo hice –contextualizó por último- porque si no hay recursos para mi Provincia, no voy a votar en contra de los intereses de quienes represento”.