Vidal inauguró junto a su Gabinete y la intendente una nueva Delegación de Criminalística en Piedra Buena

El gobernador Claudio Vidal encabezó este domingo la inauguración de la nueva Delegación de Criminalística y Accidentología Vial en Comandante Luis Piedra Buena, acompañado por integrantes de su Gabinete y la intendente de la localidad.

El espacio fortalecerá las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad en la Zona Centro de la provincia, permitiendo dar respuestas más rápidas y profesionales en materia de investigación criminal, pericias forenses y siniestros viales.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de dotar de recursos a cada localidad:

“Nuestro compromiso es garantizar que las instituciones funcionen, que el Estado esté presente en cada rincón de Santa Cruz. Esta inauguración es parte de un plan más amplio de fortalecimiento de la seguridad y la justicia en toda la provincia”, afirmó.

Durante el acto de inauguración estuvieron presentes la senadora nacional, Natalia Gadano; el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; el ministro de Gobierno, Nicolas Brizuela; la ministra Secretaría General de la Gobernación, Cecilia Borselli; la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Jorge Avendaño; el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer y el presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suarez.

Por último, la intendente celebró la decisión política y señaló que esta delegación será un avance significativo para la comunidad, mejorando la coordinación entre fuerzas locales y provinciales, y brindando mayor tranquilidad a los vecinos.