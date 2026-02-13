Vidal impulsa una inversión de $3.285.769.208 para el nuevo colector cloacal en Pico Truncado

El Gobierno de Santa Cruz avanza con una obra estructural muy importante en la localidad de Pico Truncado que es la construcción de un nuevo colector cloacal y el reacondicionamiento de estaciones de bombeo, en el marco del plan de infraestructura que impulsa el gobernador Claudio Vidal.

Se trata de obras subterráneas de infraestructura básica que durante muchos años no se realizaban en la provincia y que resultan fundamentales para garantizar un servicio cloacal más eficiente, seguro y preparado para el crecimiento de la ciudad.

La inversión supera los $3.285 millones, con financiamiento del Fondo UNIRSE y un plazo de ejecución de 150 días.

El proyecto contempla la construcción de más de 9 kilómetros de nuevo colector cloacal, la optimización del sistema de conducción hacia el área de tratamiento y la mejora de las estaciones de bombeo existentes, incorporando equipamiento renovado que permitirá fortalecer todo el sistema sanitario local.

Avanza la logística

En ese marco, hoy salió el segundo de los 25 viajes programados con los caños hacia Pico Truncado, marcando un avance concreto en la ejecución de la obra. La llegada progresiva de los materiales permitirá iniciar formalmente los trabajos en territorio en los próximos días.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado señalaron que se trata de una intervención estructural que marca un cambio de rumbo en materia de obras públicas, priorizando infraestructura esencial que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.

La obra forma parte de una estrategia del gobernador Vidal que vuelve a poner en agenda inversiones de fondo, con planificación y decisión política para saldar deudas históricas en cada localidad de Santa Cruz.