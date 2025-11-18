Vidal firmará el próximo miércoles la eliminación de las retenciones a la actividad hidrocarburífera

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó que el próximo miércoles viajará a Buenos Aires para firmar con autoridades nacionales la eliminación de las retenciones aplicadas a la actividad hidrocarburífera convencional, un tributo considerado desde hace años como uno de los más distorsivos y perjudiciales para la competitividad del sector.

La medida representa un paso muy importante para promover nuevas inversiones y acompañar el proceso de recuperación productiva en la Cuenca del Golfo San Jorge. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión permitirá fortalecer el empleo local, dinamizar a los proveedores santacruceños y generar mejores condiciones para el desarrollo de los nuevos proyectos.

Mientras tanto, el mandatario informó que no podrá viajar a Buenos Aires en las próximas horas, ya que se encuentra monitoreando personalmente la emergencia climática que atraviesa la provincia, una de las más intensas de los últimos años. Equipos de Bomberos, Policía, Protección Civil, Vialidad Provincial, Servicios Públicos y municipios continúan trabajando en cada localidad para asistir a las familias afectadas por los fuertes vientos y daños estructurales.

En paralelo, en el día de hoy Vidal avanzará con un punto clave de la agenda energética, que es la firma del decreto de traspaso de las áreas hidrocarburíferas de YPF en la zona norte, con una inversión de 1254 millones de dólares, hacia las empresas que resultaron adjudicatarias en la reciente licitación pública de FOMICRUZ. Paso administrativo que garantiza la continuidad operativa de los yacimientos, busca preservar los puestos de trabajo y habilita el inicio inmediato de nuevas inversiones.

Además, se precisó cómo quedará el nuevo esquema porcentual establecido para los parámetros de producción:

Hasta el 65%: 0%

Entre 65% y 80%: 8% en escala

Por encima del 80%: 8%