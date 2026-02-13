Vialidad Provincial realiza controles de dimensiones y cargas en Ruta Provincial N°43 y Ruta Provincial N°5

La Administración General de Vialidad Provincial, a través de la Dirección de Cargas, Pesos y Dimensiones, informa que continúan los operativos de control de pesaje y dimensiones vehiculares sobre la Ruta Provincial N°43, en el tramo que atraviesa la localidad de Koluel Kaike y sobre la Ruta Provincial N° 5, en el sector del paraje La Esperanza.

Estas tareas tienen como objetivo preservar el estado de la infraestructura vial y garantizar condiciones seguras de circulación para todos los usuarios de la ruta.

Desde el organismo se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con extrema precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo.