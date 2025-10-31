Vialidad Provincial planifica obras y trabajos junto a los Distritos tras la confirmación de Bujer al frente del ente

Luego de la confirmación del gobernador Claudio Vidal, para que Julio Bujer continúe al frente de la Administración General de Vialidad Provincial, el titular del organismo convocó a una reunión con todos los Jefes de Distritos de Santa Cruz.

El encuentro tuvo como objetivo planificar las obras y trabajos que se desarrollarán en los próximos meses, dando continuidad al compromiso de fortalecer la infraestructura vial en todo el territorio santacruceño.

Durante la reunión se abordaron las tareas prioritarias de cada distrito, la ejecución de obras estratégicas que impulsarán el desarrollo provincial, y se comenzó a delinear el Plan Invernal 2026, con el fin de anticipar la logística y los recursos necesarios para garantizar la conectividad y la seguridad vial durante la temporada.

De esta manera, la Administración General de Vialidad Provincial, reafirma su compromiso con el trabajo articulado, la planificación y la mejora continua de los caminos que unen a las comunidades de Santa Cruz.