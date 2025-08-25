Vecinos del barrio 22 de Septiembre celebraron el avance de la obra de gas

El domingo se vivió una jornada especial en el barrio 22 de Septiembre, de Río Gallegos, donde vecinos y autoridades se reunieron para compartir el inicio de una obra largamente esperada: la llegada del servicio de gas domiciliario.

En la oportunidad, se hicieron presentes para acompañar y dialogar con los vecinos el presidente de Distrigas S.A., Marcelo De La Torre, y el concejal Ayrton Ruay.

Durante el encuentro, los vecinos resaltaron la importancia de este avance para mejorar la calidad de vida en un sector que ha debido enfrentar inviernos muy duros. “Hace seis años que vivo acá. El invierno es muy crudo, hemos sufrido mucho. Primero fue la luz, ahora el gas y después vendrá el agua, para vivir como merecemos. Hoy sí me siento acompañado”, expresó uno de los primeros pobladores del barrio.

Otro vecino recordó las dificultades de habitar la zona sin este servicio básico: “Construimos en 2016, pero un invierno tuve que volver a alquilar porque era imposible quedarse. Hoy ver los caños y saber que el gas está cerca es un día muy especial”.

También quienes están en proceso de terminar sus viviendas coincidieron en que la obra es clave para garantizar una vida digna. “Hoy la gente se calefacciona con leña o electricidad. Ver que este proyecto avanza es una alegría enorme. Esperamos que el próximo invierno podamos contar con gas”, señaló otro de los asistentes.

Detalles de la obra

La obra corresponde al Proyecto N.º 31/31/09-978, Barrio 22 de Septiembre – Etapa 3, que contempla:

800 lotes alcanzados.

14.274 metros totales de cañería.

Inversión estimada: $1.069.475.298,58.



El viernes pasado se adjudicó la licitación para el anillado de todas las manzanas, paso fundamental para que el servicio llegue a cada familia.

Participación vecinal

Alrededor de 40 vecinos participaron de la reunión, que reflejó el interés general por la obra. Además, se habían recolectado previamente más de 100 firmas solicitando la concreción del proyecto.

El referente barrial De la Torre destacó: “Ya tenemos los caños en la puerta de las casas. Desde el 1 de mayo, cuando el gobernador anunció el plan de obras, estamos trabajando para llevar gas a todos los vecinos”.

Con la mirada puesta en el próximo invierno, la comunidad del barrio 22 de Septiembre celebra la llegada de un servicio que representa no solo confort, sino también salud, seguridad y un mejor futuro para cientos de familias.