Un Té Solidario para Leila: Caleta Olivia se une para acompañar a una paciente oncológica en su lucha

Amigos y vecinos de Caleta Olivia organizan un té solidario en el Centro de Jubilados “Alegría de Vivir” para acompañar a Leila Daibes, vecina y paciente oncológica que continúa enfrentando su enfermedad con fortaleza. El evento busca recaudar fondos para sus tratamientos en Buenos Aires.

La solidaridad vuelve a movilizar a Caleta Olivia. Este fin de semana se realizará un té solidario en el Centro de Jubilados “Alegría de Vivir”, destinado a colaborar con Leila Daibes, una vecina que desde hace más de cuatro años enfrenta una dura batalla contra el cáncer.

En diálogo con este medio, Néstor Vivar, uno de los organizadores, recordó los inicios de esta historia:

“Leila es mi amiga, es paciente oncológica y estamos trabajando para este fin de semana llevar adelante un té solidario. Esto arranca hace un poco más de cuatro años y medio, cuando le hacen el diagnóstico y tenía que empezar un tratamiento con inyecciones muy costosas que debía aplicarse en Buenos Aires. En ese momento nos organizamos con un grupo de amigos, hicimos un festival y, gracias a la solidaridad de la gente de Caleta, conseguimos el dinero”.

Hoy la situación se repite, aunque el contexto económico es más complejo.

“Ella sigue batallando con su enfermedad y se le suma lo económico. Es una chica de Caleta con un emprendimiento en el centro, pero con la situación actual el alquiler se le fue muy alto y tuvo que cerrar para reabrir en otro lugar. Logramos hacer los trámites para que tenga su retiro transitorio por invalidez, pero la burocracia complicó todo y ahora debe viajar nuevamente a Buenos Aires para continuar con su tratamiento”, explicó Vivar.

Por su parte, Leila Daibes agradeció profundamente el acompañamiento y relató con emoción el camino recorrido:

“Estamos de nuevo peleándola con mucha garra. Nunca pensé que iba a ayudarme tanta gente. En un momento un médico me dijo que lo mío estaba muy comprometido, que disfrute de mis cosas porque no podían hacer nada. Pero conocí a una doctora que me salvó la vida. Confié en ella, pasé por todo el tratamiento y hoy estoy acá. Fue duro, pero aprendí que la vida es bella y quiero seguir dándole pelea a este momento”.

Con una mezcla de esperanza y gratitud, Leila insistió en que lo que busca no es caridad, sino una oportunidad para seguir adelante:

“No quiero que me regalen nada, solo quiero una ayuda ofreciendo un té bingo. En todos los sentidos, todos estamos un poco mal, pero quiero seguir estando y salir adelante”.

El evento promete ser una nueva muestra del espíritu solidario que caracteriza a la comunidad de Caleta Olivia, donde cada gesto cuenta para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.