Un santacruceño representó a Argentina en la Cumbre Mundial de Democracia Juvenil en Japón

En Tokio, Fausto Santamarina fue parte de la Cumbre Mundial de Democracia Juvenil, donde jóvenes de todo el mundo presentaron propuestas y compartieron experiencias. La instancia, que ya finalizó, permitió visibilizar la voz de la Patagonia en un espacio global de diálogo político.

“Fue un trabajo de varios meses y me siento agradecido de haber integrado la delegación argentina en la Cumbre Internacional de Democracia Joven en Tokio”, expresó Fausto Santamaría en diálogo con Radio Provincia. El joven santacruceño viajó junto a la chubutense Francesca Piccolo, representando a la Patagonia y al país.



El joven estudiante de abogacía dio cuenta que, durante la Cumbre, trabajaron durante varios días en mesas de trabajo sobre diferentes tópicos, entre ellos la participación política juvenil, la educación cívica, educación política, salud, seguridad; abordados desde la perspectiva de la juventud en cada lugar.



“Fuimos investigando a través de las diferentes campañas y trasladamos la puesta en común acá en Tokio, sobre las problemáticas de la juventud a nivel mundial, buscando soluciones a los problemas más recurrentes”, indicó Fausto, quien se mostró entusiasmado por los contactos con jóvenes y funcionarios de otros países, como también resaltó que pudo dialogar con Felipe Goyer, jefe de la Oficina de la Juventud en las Naciones Unidas.



Respecto a su experiencia en Japón, Fausto destacó que le llamó la atención “ver cómo se interconecta la modernidad y los avances tecnológicos con la tradición. No pierden la tradición acá. Vos podés estar en el centro de Tokio donde están todas las luces que te vas a imaginar y todas las cosas más modernas que puedas ver. Y a diez minutos caminando te vas a un templo que tiene más de mil años y se conserva como seis mil años”, ejemplificó

De regreso a Buenos Aires, Santamaría retomará sus estudios en la UBA con la idea de multiplicar lo aprendido. “Queremos llevar a Santa Cruz proyectos como modelos de debate y sesiones diplomáticas para que más jóvenes puedan entrar en este mundo y hacer escuchar sus voces. Ojalá podamos cumplirlo y de una manera más educativa y más pedagógica adentrar a los jóvenes en este mundo y que se empiecen a escuchar las voces de los jóvenes”.

Antes de despedirse, Fausto agradeció el apoyo recibido. “No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y a Youth Diplomats, que nos dieron la posibilidad de participar en esta cumbre”.