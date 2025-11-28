Tuvo lugar la apertura de sobres para la construcción de viviendas del barrio San Benito en Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº18/IDUV/2025- Segundo llamado, para la construcción de 22 viviendas, manzana 1501, en el barrio San Benito de Río Gallegos, con Fondos UNIRSE.

Al llamado a licitación para la construcción de las casas, se presentaron dos oferentes. Luego del acto, las propuestas atraviesan una etapa de análisis documental y técnico, a fin de determinar la definición y la firma del contrato correspondiente.

En la oportunidad, estuvieron presentes en representación del IDUV el presidente, Marcelo de La Torre; la gerente administrativa, Carina Vera; la gerente contable Pamela Luna; la gerente legal, Luz Barel; Cynthia Banciella Dickie, gerente Técnica; Carolina Almonacid, directora de Contrataciones; y referentes de las empresas que concursaron.

Se destaca que, el proyecto de la obra plantea un plazo de 10 meses para su ejecución; tendrá una superficie total cubierta de 50,29 m². En ese sentido, bajo la premisa de síntesis funcional el diseño propone: sala de estar, cocina, comedor, baño y dos dormitorios; contando con todas las instalaciones y equipamiento de baño.