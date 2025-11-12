Tras inmediata intervención, Municipio controló incendio en PTRUMCO

Durante la tarde de este martes se registró un incendio en la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de la Municipalidad de Caleta Olivia, lo que activó de inmediato un amplio operativo para contener el foco ígneo.

Gracias al rápido accionar de los equipos municipales, el incendio ya se encuentra controlado, aunque se mantienen tareas de enfriamiento y vigilancia para evitar cualquier reactivación.En el lugar intervienen diversos sectores del Municipio con maquinaria pesada y personal operativo, llevando adelante trabajos de remoción de material, enfriamiento de puntos calientes y aseguramiento del perímetro afectado.

Las autoridades municipales destacan el compromiso y la labor coordinada de todas las áreas involucradas, al tiempo que solicitan a la comunidad evitar acercarse a la zona para permitir el normal desarrollo de las tareas de control y resguardo.