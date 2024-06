Tras el viaje de Pablo Grasso al Congreso los Diputados tratarán la posible restitución de subsidios al transporte

Un día después de la presentación de intendentes de todo el país en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado y en la Comisión de Transportes de la Cámara baja, debido a la eliminación del Fondo Compensador de subsidios al transporte del interior por parte del Gobierno Nacional, este miércoles se reunió dicha comisión, en donde hubo acuerdo entre legisladores de diferentes bloques para comenzar a abordar el tema prontamente. “Necesitamos la fuerza de todos los santacruceños, sobre todo de nuestros senadores y diputados de los distintos bloques” dijo Grasso

El proyecto de Ley presentado por los intendentes propone la creación del Fondo Federal de Compensaciones para los Sistemas de Transporte Públicos de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del interior del país. Este fondo busca garantizar una distribución equitativa de las compensaciones tarifarias y fortalecer los sistemas de servicio público de transporte automotor en áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción municipal y provincial. “Queremos lo que nos corresponde”, plantearon los intendentes.

Desde Unión por la Patria, el correntino Jorge Romero consideró que “esta comisión debe darle tratamiento lo más rápido posible”. “Este no es un problema que viene de ahora, ya hace tiempo de las asimetrías. Pero ahora se agravó con la eliminación total de los subsidios al interior”, indicó.

“Si la forma va a ser el emplazamiento, lo tendremos que hacer. Porque creo que no va a ser fácil, hay una intención política; termina siendo Presupuesto y Hacienda un tapón duro para traspasarlo”, coincidió el radical Jorge Rizzotti, quien alertó que “el perjuicio hacia el interior del país ya no resiste más”. “Con el esfuerzo de todos los argentinos se sigue subsidiando al AMBA; excede la desigualdad y la injusticia. Es cruel lo que hacen”,expresó en diálogo con medios nacionales.

En este marco el Intendente de Río Gallegos dijo que “finalmente, los legisladores agarraren el guante, varios bloques empezaron a tratar nuestro reclamo, que no es más que una demanda de miles de usuarios en todo el país impedidos de utilizar el transporte público por las altísimas tarifas ante la quita de subsidios, así como tuvimos buena recepcion de legisladores de otros bloques esperamos que todos nuestros diputados y senadores en Santa Cruz apoyen esta acción y nos ayuden”, en este sentido reiteró que “Argentina tiene que ser federal en las palabras y en las acciones. La Nación sacó el subsidio al transporte, la provincia igual, y no nos llega política alimentaria. No hay obra pública, lo pone el municipio, y cuando llegamos al tema de transporte, tampoco hay más aportes. No podemos esperar más”, enfatizó Grasso.