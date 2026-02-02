Transporte avanzó en una agenda de trabajo con el SITU

El pasado viernes se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Subsecretaría de Transporte y representantes del Sistema de Información Territorial Unificado (SITU), organismo encargado de la carga y administración de datos de los distintos entes del Estado provincial, con el objetivo de presentar el sistema y poner en valor su importancia estratégica para la provincia de Santa Cruz.

El encuentro tuvo un carácter introductorio y estuvo orientado a que las autoridades y equipos técnicos de la Subsecretaría de Transporte conozcan el funcionamiento del sistema, su alcance y la relevancia que tiene la correcta carga de información para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Transporte, Rubén Segura, junto a su equipo técnico y la secretaria de Estado de Planeamiento Estratégico, Paola Bringas, también acompañada por su equipo de trabajo.

Durante la jornada se remarcó la importancia de la difusión de información —como el Boleto Estudiantil— a través de plataformas complementarias a las del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, lo que permite ampliar el alcance de las políticas públicas y garantizar un enfoque verdaderamente federal, llegando de manera más eficiente a todas las localidades de la provincia.

En este marco, Segura expresó que “contar con información clara, ordenada y actualizada es fundamental para mejorar la gestión. Este tipo de herramientas nos permite planificar mejor, evaluar lo que hacemos y fortalecer políticas públicas que tienen impacto directo en la comunidad, como el Boleto Estudiantil y las acciones de transporte en todo el territorio provincial”.

Asimismo, se destacó el valor de contar con registros estadísticos confiables y actualizados como herramienta fundamental para la planificación, la toma de decisiones y la mejora continua de la gestión estatal.

La reunión fue valorada de manera positiva por los participantes y permitió consolidar un espacio de articulación y trabajo conjunto. En ese marco, se acordó avanzar en una próxima reunión dentro de aproximadamente quince días, en la que se profundizará específicamente en aspectos vinculados a estadísticas y censos.

Desde el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se continúa promoviendo el trabajo articulado entre organismos provinciales, fortaleciendo la gestión pública a partir del uso estratégico de la información y consolidando políticas que garanticen mayor equidad, eficiencia y alcance federal en cada localidad de la provincia.