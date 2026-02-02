Trágico vuelco en Ruta 3: un fallecido y tres heridos fueron asistidos en Caleta Olivia

El Hospital Zonal de Caleta Olivia informó que este lunes 2 de febrero se activó un importante operativo sanitario tras un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura de Cañadón Minerales, en el norte de la provincia de Santa Cruz.



El hecho involucró a una camioneta en la que se desplazaban cuatro personas que, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control luego de una maniobra sobre la banquina y terminó volcando.

Como consecuencia del impacto, una persona perdió la vida en el lugar.

Al arribar los equipos de emergencia, se constató que tres ocupantes habían sobrevivido al siniestro: uno de ellos se encontraba fuera del vehículo, mientras que los otros dos permanecían atrapados en el interior del rodado. Las tareas de rescate fueron complejas y demandaron un trabajo coordinado entre Bomberos de la Provincia de Santa Cruz, Protección Civil y los Servicios de Emergencia Sanitaria.



Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde se pusieron en marcha los protocolos de atención de alta complejidad, con intervención de los servicios de Cirugía, Traumatología y Terapia Intensiva.



Desde el nosocomio se informó que uno de los pacientes debió ser ingresado directamente a quirófano debido a la gravedad de sus lesiones, permaneciendo con pronóstico reservado, mientras que los otros dos continúan internados bajo observación y seguimiento permanente.



Asimismo, se confirmó que todas las personas involucradas son oriundas de la provincia de La Pampa y se encontraban viajando desde Río Gallegos hacia su lugar de origen.



Finalmente, desde la Coordinación Sanitaria se destacó la rápida y eficaz respuesta del operativo, que incluyó el despliegue simultáneo de dos ambulancias y una articulación interinstitucional que permitió dar respuesta inmediata a una situación de alta complejidad.