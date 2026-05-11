Tragedia en Perito Moreno: explosión en un complejo habitacional dejó víctimas fatales

El hecho ocurrió este domingo por la noche y provocó un incendio que afectó varios departamentos. Hay dos víctimas fatales confirmadas, heridos de gravedad y continúa el operativo en la zona.

Una explosión se registró este domingo por la noche en un complejo de departamentos de la localidad de Perito Moreno, generando un incendio que afectó a varias viviendas. Como consecuencia del siniestro, hasta el momento se reportaron víctimas fatales.

Además, se reportaron varios heridos que están siendo atendidos en el hospital local y derivados a centros de mayor complejidad. Entre ellos, una mujer fue trasladada a Las Heras, mientras que cuatro niños fueron derivados a Caleta Olivia. También permanecen internados en Perito Moreno dos hombres adultos.

Las autoridades solicitaron a la comunidad no acercarse a la zona del hecho para no entorpecer las tareas de rescate y asistencia. Personal policial y equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en el lugar, mientras avanzan las pericias para determinar las causas de la explosión.