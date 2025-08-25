Trabajos de bacheo en la Ruta Nacional N°3: un reclamo de la comunidad atendido por Vialidad Provincial

El Distrito Puerto Deseado informó que, durante tres jornadas consecutivas, se llevaron adelante tareas de bacheo en la Ruta Nacional N°3, en el tramo comprendido entre Tres Cerros y El Salado.

Los trabajos, que fueron solicitados por Vialidad Nacional a Vialidad Provincial, respondieron a un reclamo constante de los usuarios que transitan por este sector de la ruta. Las labores estuvieron a cargo del personal de la Delegación Cañadón Seco, quienes lograron reparar aproximadamente 120 baches, mejorando de manera significativa la transitabilidad en este importante corredor vial.

Además, se contó con la colaboración del Destacamento de Policía de Tres Cerros, que brindó apoyo en la regulación del tránsito para garantizar la seguridad de los trabajadores y de quienes circulaban por la zona durante la ejecución de las tareas.

Cabe destacar que, si bien desde mayo de este año se firmaron diversos convenios entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial para la realización de obras, ninguno de ellos ha sido saldado hasta el momento por parte de Vialidad Nacional. Pese a esta situación, la provincia continúa respondiendo a las necesidades más urgentes, priorizando la seguridad vial y dando respuesta a la comunidad.