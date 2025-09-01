EN VIVO
Torneo provincial de newcom en el gimnasio Mirta Reartes

En el Gimnasio Mirta Reartes se desarrolló el Torneo Provincial de Newcom “Las Únicas”, organizado por el Club Universitario en el marco de su cuarto aniversario.La competencia se extendió durante dos jornadas

En la primera, el sábado, se disputó la categoría 60 con seis equipos bajo el sistema todos contra todos. Los dos mejores clasificados definieron el título, que quedó en manos de Universitario. La segunda fecha, el domingo, correspondió a la categoría 50, con la participación de ocho conjuntos.

Las delegaciones llegaron desde distintos puntos de la provincia. Además de Caleta Olivia, estuvieron presentes representantes de Puerto Deseado, Las Heras y Pico Truncado.

Brandán remarcó además el aumento en la participación en las siete escuelas de la localidad: “Cada vez vemos más actividad en lo que es el adulto mayor. Antes era de 50 para arriba, ahora también se bajó la categoría y se abrió a los de 40. Así que bueno, cada vez vemos más jóvenes adultos participando de este deporte”.

Para aquellos interesados en participar de esta disciplina, los entrenamientos del Club Universitario se realizan los jueves en el gimnasio Mirta Reartes de 16 a 17 horas y los viernes en la Escuela 43 de 18 a 20 horas. La categoría 50 está consolidada, mientras que las divisiones de 60 y 40 aún buscan sumar integrantes.

