Torneo de basquet 3×3 en la costanera local

Los Juegos de Verano 2026 continúan ofreciendo actividades deportivas en este mes. Luego de un exitoso torneo de Beach Fútbol, este sábado 7 de febrero se realizó la competencia basquetbolística que convocó a jugadores de Caleta Olivia, Pico Truncado y Puerto Deseado.

El torneo contó con categoría libre a partir de los 16 años y categoría U15 masculino y femenino. En la primera participaron siete equipos y ocho en U15.

El profesor Maximiliano Salvatierrez expresó que “por suerte nos tocó un lindo día, no hay viento, está despejado, agradable para jugar. Vinieron equipos de Pico Truncado y Puerto Deseado. Estamos muy contentos porque se pudo reunir gente de otras localidades”.

En este sentido, destacó todo lo que genera este tipo de competencias, más allá del aspecto deportivo: “Las familias vinieron a acompañar a los más chicos, hay mucha gente tomando mate, compartiendo un poco y disfrutando del básquet local”.