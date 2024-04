Torneo de ajedrez provincial e internacional en Caleta Olivia

La competencia se realizó en el Complejo Deportivo Municipal Ing. Knudsen donde más de 100 niños, jóvenes y adultos jugaron al ajedrez. Participaron jugadores de Santa Cruz, Chubut y Chile en las categorías sub 9, sub 12, sub 16, libre A y libre B.

Del acto de apertura participaron el secretario de Deportes y Cultura David Jones y la directora de la Biblioteca Popular Mariano Moreno Estefanía Grabano, entre otras autoridades municipales que acompañaron el desarrollo de este importante evento.

El director de la escuela de ajedrez El Gorosito Hugo Ortiz agradeció a la gestión municipal por facilitar el espacio físico, a los padres de alumnos, a los participantes de otras escuelas y a la comisión de la escuela de ajedrez que trabajaron arduamente.

Ortiz también agradeció a la agencia de automotores Multimarcas por la donación de los trofeos para los ganadores. “El ajedrez abarca todas las edades y géneros, un adulto puede jugar con un menor. Se hacen nuevos conocidos y contactos que quedan para toda la vida”, sostuvo.

“Esto empezó a crecer exponencialmente en la pandemia. En toda crisis hay oportunidad y el ajedrez tuvo la oportunidad de ser conocida por los chicos y se incrementó en los últimos años”, indicó. Para quienes estén interesados en practicar o aprender a jugar, la escuela de ajedrez El Gorosito da clases en la Biblioteca Municipal los martes y jueves de 19:30 a 20:30.