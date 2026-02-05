Tarifazos y quita de subsidios: Echazú advirtió que el ajuste golpeará de lleno a las familias santacruceñas

El diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, manifestó su profunda preocupación por el nuevo esquema de tarifas de luz y gas que comienza a regir este mes en el servicio eléctrico y que continuará en los próximos meses con el gas. Si bien se mantiene el subsidio por zona fría, el legislador advirtió que la quita de subsidios nacionales y los cambios en el sistema de segmentación tendrán un impacto directo en la economía de las familias de Santa Cruz, especialmente durante los meses de invierno.

El nuevo escenario tarifario es el resultado de una serie de decisiones que se fueron acumulando con el paso del tiempo. Echazú recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se implementaron impuestos y cargos que todavía hoy siguen presentes en las facturas. Luego, en el contexto de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández tomó medidas para frenar los tarifazos y declaró la emergencia energética, con el objetivo de cuidar a las familias en un momento de extrema dificultad económica.

Esa emergencia fue prorrogada por el actual presidente Javier Milei, pero con un cambio de rumbo. A comienzos de 2025 se realizó una audiencia pública en la que se resolvió que los usuarios empiecen a pagar costos que antes asumía el Estado, como los gastos vinculados al transporte de la energía. Desde entonces, las boletas comenzaron a reflejar aumentos de manera más frecuente, tanto en hogares como en comercios.

Uno de los puntos que más inquieta es que los aumentos dejaron de ser esporádicos y pasaron a sentirse todos los meses. “Las familias reciben una boleta más cara mes tras mes, sin tiempo para acomodar sus ingresos”, advirtió el diputado, señalando que esta situación termina afectando el día a día del hogar y obliga a recortar otros gastos básicos.

A esta situación se suma la eliminación del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), conocido como la segmentación por niveles de ingresos N1, N2 y N3. Si bien este cambio aún no se encuentra plenamente aplicado, desde el Gobierno Nacional se confirmó que el nuevo esquema avanzará hacia una división mucho más rígida: quienes conserven el subsidio y quienes deberán pagar la tarifa completa. El criterio para acceder al beneficio será el nivel de ingresos del grupo familiar.

En ese sentido, Echazú advirtió que “este sistema deja en una zona muy delicada a miles de familias de ingresos medios, que por muy poco superan el límite y pierden todos los subsidios”. Y agregó: “En Santa Cruz el consumo de luz y gas no es un lujo, es una necesidad básica. En invierno no se puede elegir si calefaccionar o no”.

Incluso los hogares que mantengan algún tipo de subsidio verán reducidos los beneficios. En el caso de la electricidad, el descuento será menor y alcanzará solo hasta un determinado consumo mensual; todo lo que se supere se pagará a precio completo. En el gas ocurrirá algo similar: habrá subsidio solo en los meses más fríos, mientras que el resto del año las boletas llegarán sin ese acompañamiento del Estado.

En términos simples, explicó el legislador, “esto se va a traducir en boletas más caras durante todo el año, incluso para quienes hoy tienen algún tipo de ayuda”.

Otro aspecto que genera preocupación es la situación de quienes acceden a la tarifa social y de las entidades de bien público. Personas con discapacidad, jubilados, veteranos de Malvinas, así como comedores comunitarios, clubes y organizaciones sociales, deberán volver a inscribirse para no perder el beneficio.

“El riesgo es que muchas familias queden afuera no porque no lo necesiten, sino porque no pudieron completar un trámite o porque sus ingresos superan apenas el límite establecido”, señaló Echazú al referirse al impacto real de la medida en el territorio.

Finalmente, el legislador remarcó la necesidad de una postura clara por parte del Gobierno Provincial frente al impacto del nuevo esquema tarifario. Señaló que Santa Cruz requiere una defensa firme de sus familias, ya que las decisiones tomadas a nivel nacional no contemplan la realidad climática ni social de la provincia, donde el acceso a la energía es una necesidad básica para vivir.

“El subsidio por zona fría se mantiene, pero no alcanza. Si no hay una intervención concreta del Gobierno Provincial frente a la quita de subsidios nacionales, el invierno va a ser muy duro para miles de hogares santacruceños”, concluyó.