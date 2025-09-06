“Tarde de Sonrisas» en el barrio Jardín

Es un proyecto de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa con el principal objetivo de llevar alegría, juegos, diversión y prevención de salud a los niños de diversos barrios de la localidad.

En la tarde de hoy 5 de septiembre la iniciativa llegó a la Unión Vecinal del barrio Jardín con juegos de kermés. Con la participación de la Supervisión de Relaciones Institucionales y el Dispositivo de Promoción de Salud, hubo actividades recreativas para toda la familia y controles primarios de salud.

La coordinadora de Relaciones Institucionales Betiana Morrone informó que se trabaja en la parte didáctica y saludable para los niños y sus familias. Además se compartió una merienda con productos elaborados por los integrantes de la vecinal con harinas y lácteos.

El objetivo es “ir a todas las uniones vecinales y que los vecinos tengan sentido de pertenencia. Hoy ya pasaron 30 chicos, nos tocó una tarde linda y el clima acompañó”, comentó Morrone y adelantó que la próxima kermes será en el barrio Koltun.