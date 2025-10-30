Subcomisión laboral entre el CPE y AMET: avances en el proyecto de ayudantes de laboratorio e informática

En el día de hoy, se desarrolló una nueva reunión de la subcomisión laboral entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la entidad gremial AMET, con la participación de representantes de la Caja de Previsión Social.

Durante el encuentro, se abordó el anteproyecto presentado por AMET referido a las figuras de ayudante de laboratorio y ayudante de informática, en el marco de la educación técnico profesional.

En ese sentido, los equipos técnicos del CPE, junto al gremio, trabajan en la ampliación del proyecto para definir con mayor precisión los alcances, misiones y funciones de los cargos, con un encuadre de frente alumno.

Se acordó dar por finalizado el trabajo en un plazo de diez días, con el objetivo de que el proyecto pueda ser tratado en la última sesión del mes de noviembre e implementado a partir del 1° de enero de 2025.

Asimismo, se avanzó en el análisis previsional de los nuevos cargos, en articulación con la Caja de Previsión Social.

Desde AMET manifestaron la disposición del sindicato para continuar trabajando de manera conjunta en la elaboración del proyecto definitivo.