“Son seis noches”: Las fechas de los shows de la Fiesta del Lago 2026

El intendente de El Calafate, Javier Belloni, confirmó que los espectáculos centrales de la Fiesta Nacional del Lago se realizarán del 16 al 21 de febrero en el Anfiteatro del Bosque. Serán seis noches consecutivas con al menos un artista nacional por jornada. En los próximos días se hará una conferencia de prensa para anunciar la grilla completa y detallar el resto de las propuestas, que incluyen el Turismo Carretera, y una amplia agenda deportiva.

En entrevista en FM Dimensión, el intendente Javier Belloni confirmó uno de los datos más esperados por la comunidad y por quienes siguen de cerca la organización del verano en El Calafate: los shows de la Fiesta Nacional del Lago Argentino 2026 serán entre el 16 y el 21 de febrero.

“Son seis noches”, enfatizó Belloni, anticipando que cada jornada tendrá al menos un artista nacional como número central, siguiendo el formato que consolidó al festival como uno de los eventos culturales más importantes de la Patagonia austral.Los espectáculos se realizan en el Anfiteatro del Bosque, escenario tradicional de este festival y donde, como cada año, se espera una gran afluencia de público local y visitante.En el programa “A Diario”, el jefe comunal adelantó que en los próximos días se realizará una conferencia de prensa en la que se presentará la grilla completa de artistas, así como también el resto de las actividades culturales, deportivas y festivas que enmarcan a esta edición.“Haremos una conferencia como hacemos siempre. Presentaremos los artistas y hablaremos de toda la actividad festiva”, señaló, dejando en claro que la programación ya está encaminada y que solo resta la presentación oficial.Como adelantó Ahora Calafate, uno de los artistas convocados será Trueno, uno de los referentes nacionales más convocantes de la escena urbana actual.

Además de los espectáculos musicales, Belloni repasó las fechas del resto de las actividades que forman parte de la celebración por el 149° Aniversario del Bautismo del Lago Argentino. Confirmó que el Turismo Carretera abrirá la temporada 2026 en El Calafate los días 14 y 15 de febrero en el circuito “Quique Freile”, en un evento que ya ha demostrado su impacto turístico y económico para la localidad.

También se realizarán las jineteadas, programadas para el 7 y 8 de febrero, una propuesta tradicional que cada año convoca a miles de espectadores. Deportes náuticos en el Wind Fest darán comienzo al programa de actividades, que incluyen actividades como el Triatlón, la Vuelta a la Isla, entre otras

Durante la entrevista Belloni destacó que la continuidad y el crecimiento de la Fiesta del Lago se sustentan en una administración cuidadosa de los recursos municipales. “Entendemos que hay que administrar bien, que se nota eso, a la larga se nota”, afirmó, resaltando el trabajo sostenido de su gestión en los últimos 18 años para mantener y ampliar este evento que se volvió una marca registrada de El Calafate.