SomosElEstado: Detrás de cada fósil, hay trabajo, investigación y compromiso

El Gobierno de Santa Cruz trabaja en el resguardo del patrimonio, en diversas áreas que abarcan a la cultura santacruceña en su conjunto, reflejando la existencia de bienes materiales e inmateriales, un tesoro de identidad que nos representa en el mundo.

Entre los valiosos bienes materiales conservados en el Museo Regional Provincial Padre Manuel Jesús Molina, se encuentran numerosas especies que tiene una datación de millones de años.

Al visitar el Museo y caminar junto a las réplicas de los fósiles exhibidos en la Sala de Paleontología, tenemos la posibilidad de escuchar sobre el Mussaurus patagonicus y otros seres extintos. Además, podemos experimentar –sólo un poco- la dimensión del tiempo transcurrido en el planeta, y conocer más nuestro lugar.

Las personas que cumplen funciones en las distintas áreas de la Administración Pública, desarrollan tareas que, algunas veces, desconocemos. Por eso, hoy con el ciclo de entrevistas #SomosElEstado nos acercamos al Centro Cultural Santa Cruz, ubicado en Ramón y Cajal 51 de Río Gallegos, donde funciona la Secretaría de Estado de Cultura, del Ministerio de Gobierno, y una de sus secciones de gestión es la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. De esta última depende el Museo, que se ocupa de la conservación preventiva y salvaguarda del inventario de piezas antiquísimas. Se trata de “piezas especiales, que son producto de investigaciones paleontológicas realizadas en la provincia”, nos explicó Emilia Cohen, jefa del Departamento de Ciencias Naturales, Paleontología e Historia.

Desde las políticas del Gobierno Provincial se preserva nuestra historia, asegurando a las nuevas generaciones la comprensión de su propio futuro. La gestión del gobernador Claudio Vidal hace hincapié en los ejes trabajo, producción y educación. Este último se fortalece con la investigación, y la difusión de registros antiguos recopilados por profesionales especializados, en nuestro territorio.

En el Canal de Youtube Santa Cruz AR, accedés al video de la entrevista, a través del siguiente enlace:

Desde este año, podés ver los episodios de #SomosElEstado por LU85 Canal 9 de Santa Cruz, el día de su estreno, cada domingo a las 13:00.