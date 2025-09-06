Servicios Públicos se encuentra presente en las Jornadas de Medio Ambiente de Pico Truncado

Personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de la localidad de Pico Truncado participó activamente en las Jornadas de Medio Ambiente organizadas por la Municipalidad local.

El evento se desarrolla desde el 3 de septiembre y finaliza hoy viernes 5 en el predio ferial, y convoca a estudiantes de distintos niveles, niños, jóvenes y vecinos de la comunidad. En este marco, SPSE instaló un stand informativo donde su personal de los sectores de agua y saneamiento ofreció charlas explicativas sobre el trabajo diario que realizan, así como los procesos vinculados al uso y tratamiento del agua.

Durante las jornadas, los asistentes recibieron material didáctico y participaron de actividades educativas con el objetivo de generar conciencia ambiental y fomentar el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno natural.

Desde SPSE destacaron la importancia de este tipo de espacios, que permiten acercar el conocimiento técnico a la comunidad y promover valores fundamentales como la responsabilidad ambiental y el uso consciente de los recursos naturales.

Estas actividades forman parte del compromiso institucional de SPSE con la educación ambiental y el desarrollo sostenible en toda la provincia.