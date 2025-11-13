Servicios Públicos reforzó su trabajo ante el temporal de viento en Río Gallegos

Ante las alertas meteorológicas por fuerte vientos que afectan a la ciudad durante estos días, Servicios Públicos Sociedad del Estado reforzó las guardias operativas y el sistema de atención de reclamos para garantizar el mantenimiento del servicio eléctrico y la seguridad de los vecinos.

El gerente distrital de Redes Eléctricas de SPSE, Mario Almonacid, explicó que la empresa cuenta con guardias designadas las 24 horas y cuadrillas de refuerzo preparadas para actuar ante emergencias.

Durante el último temporal, la empresa recibió alrededor de 1.200 reclamos vinculados a cortes, caídas de postes y afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Almonacid explicó que “hubo salidas de servicio que afectaron varios barrios, además de la caída de postaciones telefónicas que arrastran nuestras líneas. Aun así, gracias al esfuerzo del personal, se pudo restablecer el servicio rápidamente”.

El gerente destacó el trabajo coordinado con Protección Civil, Bomberos y otros entes durante las contingencias climáticas. “Cuando hay un corte grande, las líneas telefónicas suelen saturarse. Pedimos paciencia a los vecinos y que eviten acercarse o tocar cables caídos. Ante cualquier situación, deben comunicarse al 0800 222 7773, o bien avisar a Bomberos o Protección Civil”, indicó.

Asimismo, detalló que las guardias de alumbrado público también funcionan las 24 horas para resolver apagones o daños ocasionados por las ráfagas.

“Sabemos que la iluminación es esencial por seguridad, por eso los equipos de alumbrado trabajan constantemente para restablecer el servicio lo antes posible”, añadió.

Finalmente, Almonacid remarcó la importancia de las tareas de mantenimiento preventivo realizadas durante el año: “Las alertas son imprevistas y nosotros estamos preparados. Se pudo dar solución rápidamente a los reclamos y mantener la ciudad abastecida, lo que demuestra el compromiso y la capacidad de respuesta del personal de Servicios Públicos”.