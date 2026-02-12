Servicios Públicos realizó mejoras cloacales en El Calafate y avanza con extensiones de red de agua en Tres Lagos y Puerto San Julián

La empresa provincial continúa fortaleciendo la infraestructura de saneamiento y agua potable en distintas localidades, garantizando servicios esenciales y acompañando el crecimiento de las comunidades santacruceñas.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a través del Distrito El Calafate, llevó adelante una serie de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura cloacal y garantizar mayor seguridad para vecinos y conductores.

Las tareas incluyeron el recambio y reparación de tapas de cámaras cloacales, junto con la limpieza integral de cada pozo, acciones fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir inconvenientes futuros.

Los trabajos se realizaron en los siguientes puntos de la ciudad:

Calle Pedro Ojeda e Irma Mansilla.

Calle Fagnano, sector donde descargaban los camiones atmosféricos (reacondicionamiento del área).

Calle Mauricio Barría, donde se intervino en cuatro tapas.

Calle Fuente del Coyle, detrás del Corralón Municipal

Intersección de Piedra Buena y Jano Maldonado (recambio de tapa).

Intersección de Piedra Buena y Campaña del Desierto (recambio de tapa).

Estas intervenciones permiten mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, reducir riesgos de accidentes, evitar desbordes y optimizar el mantenimiento del sistema cloacal, contribuyendo a preservar la infraestructura y fortalecer el servicio de saneamiento en beneficio de toda la comunidad.

Extensión de red de agua en Tres Lagos

Por otra parte, el Distrito Tres Lagos se encuentra ejecutando una extensión de red de agua en articulación con el Distrito Gobernador Gregores, destinada a un nuevo barrio de seis viviendas.

Este trabajo conjunto tiene como objetivo acompañar el crecimiento y desarrollo de la localidad, garantizando el acceso a un servicio esencial como es el agua potable y asegurando mejores condiciones de vida para las familias beneficiadas.

Nueva extensión de red en Puerto San Julián

Asimismo, SPSE finalizó una nueva extensión de red de agua en la localidad de Puerto San Julián, dando respuesta a la demanda de vecinos del sector.

La obra consistió en la conexión a la red para la manzana 214, sobre calle Julián Fernández entre Juan Domingo Perón y Periódico El Eco. La nueva línea ya se encuentra alimentada, permitiendo que las familias que residen en el lugar accedan al recurso hídrico de manera regular y segura.

Servicios Públicos Sociedad del Estado es la empresa provincial encargada de brindar los servicios de energía, agua y saneamiento (cloacas) en todo el territorio santacruceño. En este marco, continúa desarrollando obras y tareas de mantenimiento en distintas localidades, reafirmando su compromiso con el crecimiento y el fortalecimiento de la infraestructura básica en la provincia de Santa Cruz.