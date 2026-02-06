Servicios Públicos realiza trabajos integrales en energía y agua en el Distrito Puerto Deseado

El Distrito Puerto Deseado de Servicios Públicos continúa desarrollando trabajos para optimizar la prestación de los servicios de energía y agua en la ciudad. En los últimos días se intensificaron las intervenciones en distintos puntos del ejido urbano, con acciones de mantenimiento preventivo y reparaciones puntuales para evitar inconvenientes futuros.

En materia de energía, se llevan adelante reparaciones de tendidos eléctricos, así como el reacondicionamiento de luminarias y líneas medias, conforme avanzan los ingresos de materiales y repuestos gestionados por la gerencia local ante el Gobierno Provincial.

En cuanto al servicio de agua, se realizan trabajos constantes para mejorar el suministro y se atienden reparaciones de pérdidas en distintos sectores de la ciudad. Por tal motivo, se solicita a la comunidad circular con precaución al encontrarse con equipos de SPSE trabajando en la vía pública.

Asimismo, se ejecutaron tareas de destape para garantizar el normal funcionamiento del sistema de desagües y prevenir inconvenientes mayores ante eventuales lluvias.