Servicios Públicos reabre su Sucursal en el Barrio San Benito de Río Gallegos

Servicios Públicos Sociedad del Estado informa a la comunidad de Río Gallegos que ya se encuentra en funcionamiento la Delegación Comercial en el Barrio San Benito, ubicada en calle 13 entre 32 y 34.



La Sucursal San Benito atiende de lunes a viernes, en el horario de 8:30 a 14:00, facilitando a los vecinos del sector la realización de trámites y gestiones sin necesidad de trasladarse hasta el centro.



Asimismo, se comunica que las oficinas de Atención al Cliente de Av. Néstor Kirchner 669 también modificarán su horario de atención, quedando de 8:30 a 14:00 horas.



Canales de atención al usuario



SPSE recuerda a los usuarios que la empresa de servicios de agua, energía y saneamiento de Santa Cruz cuenta con diferentes alternativas para resolver sus requerimientos:



-Atención presencial en las oficinas comerciales de cada distrito.



-Atención telefónica en Río Gallegos a través del 0800-222-7773 (línea rotativa), disponible las 24 horas.



-Página web oficial https://spse.ar/ , a través de la mismas se puede acceder a:



*Trámites y pagos online



*Consulta de facturas



*Segmentación energética



*Cálculo de consumo



*Adhesión a débito automático



*Licitaciones



*Programa provincial Energía Santa Cruz