Servicios Públicos inició el relevamiento para ampliar la red cloacal en Gobernador Gregores

En Gobernador Gregores, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) inició el relevamiento técnico, que permitirá avanzar con una nueva ampliación de la red cloacal en la zona del Club Atlético, donde ya residen numerosas familias.



El recorrido fue encabezado por el gerente general de SPSE, Eduardo Ñañez, y el gerente distrital, Agustín Mario, quienes junto a sus equipos de trabajo evaluaron el terreno y coordinaron las primeras acciones. El proyecto contempla la extensión de 1.600 metros de cañerías, con el objetivo de dar servicio a 96 lotes.



De la actividad también participó la intendenta Carina Bosso, acompañada por personal municipal, con quienes se acordó un trabajo conjunto. La Municipalidad comprometió el aporte de maquinaria, para llevar adelante esta obra de infraestructura clave.



Desde SPSE, a través del Gobierno Provincial, remarcan que estas acciones son el primer paso fundamental para concretar la ampliación del servicio cloacal, una iniciativa que mejorará la calidad de vida de los vecinos, y acompañará el crecimiento urbano de la localidad.