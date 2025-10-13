Servicios Públicos: Avanza el programa de prácticas profesionalizantes en articulación

28 de Noviembre reafirma su compromiso con la educación técnica y el futuro de sus jóvenes, a través de la firma del convenio de Prácticas Profesionalizantes entre la Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE) y Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).



En el marco de este acuerdo, el segundo grupo de estudiantes desarrolla tareas junto a la División de Producción del Departamento de Saneamiento, colaborando en trabajos vinculados a tableros de mando y potencia de equipos trifásicos de bombeo, además del desacople y montaje de bombas en la zona de captación Valle Primavera.



Esta iniciativa tiene como objetivo brindar a los alumnos la oportunidad de adquirir experiencia en un entorno real de trabajo, complementando su formación académica con conocimientos técnicos aplicados al ámbito energético.



La articulación entre la educación técnica y el sector productivo constituye una herramienta clave para el desarrollo de capacidades, la inserción laboral temprana y el fortalecimiento del perfil profesional de los futuros técnicos de la provincia.