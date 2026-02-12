Servicios Públicos avanza con tareas de optimización en el sistema de agua potable de Río Gallegos

Los trabajos se enmarcan en el plan de mejoras que lleva adelante la Gerencia de Agua y Saneamiento para fortalecer el servicio y mejorar la calidad y el caudal del suministro.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a través del sector de Agua y Saneamiento, informa a la comunidad que continúa ejecutando un plan integral de mejoras con el objetivo de sostener el suministro, aumentar el caudal y brindar una mejor calidad del servicio de agua potable en la ciudad de Río Gallegos.

En ese marco, se planificaron y comenzaron diversas intervenciones destinadas a fortalecer el sistema. Entre ellas, se realizó la limpieza integral de la Cisterna 499, que incluyó el desagote completo, posterior enjuague y barrido de sedimentos en paredes y suelo. Luego se llevó adelante la desinfección con hipoclorito de sodio en paredes, columnas y rompeolas, dejando actuar el producto durante 24 horas. Finalmente, se procedió al llenado de la cisterna, control del tenor de cloro y su posterior habilitación para el funcionamiento normal.

Estas mismas tareas se realizaron en las estaciones de bombeo N° 5 y N° 6, reforzando así la infraestructura del sistema de distribución.

Asimismo, para continuar con las mejoras programadas, el día domingo 15 de febrero, a partir de las 06:00 horas, personal de SPSE trabajará en la zona de la toma de Palermo Aike, sobre el acueducto, en el marco de tareas de mantenimiento, reparación y optimización del sistema de abastecimiento de agua potable.

Las labores previstas demandarán un tiempo estimado de entre 6 y 8 horas, durante las cuales se ejecutarán intervenciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del acueducto. En paralelo, se realizan trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora, con el objetivo de mejorar la operatividad y eficiencia de los procesos de tratamiento.

En este sentido, desde SPSE se han tomado medidas preventivas, reforzando y anticipando la limpieza, el llenado de cisternas y reservas estratégicas, con el objetivo de prever que el recurso no falte en los hogares durante la jornada.

Por tal motivo, se solicita a los vecinos tomar los recaudos necesarios, efectuando buen uso y del agua para consumos esenciales y solidario del recurso. Es fundamental el compromiso de todos para cuidar el agua y evitar el derroche, a fin de garantizar que el suministro pueda mantenerse y llegar a cada hogar.

Finalmente, se solicita a quienes transiten por las zonas de trabajo mantener precaución y respetar una distancia prudencial del personal operativo, debido a la movilidad del terreno y la presencia de maquinaria.

SPSE agradece la comprensión de la comunidad y reafirma su compromiso de continuar trabajando para optimizar y fortalecer el servicio de agua potable en la ciudad.