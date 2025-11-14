Se viene el 2° taller teórico-práctico de “Bloques de Cemento”

Desde la Supervisión de Formación Profesional dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa invitan a los interesados a participar del segundo taller gratuito abierto a la comunidad. Dicha actividad se desarrollará el martes 18 de noviembre a las 10 horas en la Bloquera Municipal.

Las inscripciones se encuentran abiertas y deberán comunicarse al teléfono 297 – 4757446.

Eduardo Labado, coordinador de la Bloquera explicó que la capacitación incluye los distintos pasos de la construcción del bloque, materiales, la maquinaria que se utilizan y su funcionamiento.

“Quizá hay vecinos que cuentan con la máquina y por ahí no la saben utilizar o no se animan; también otros que quieren emprender, entonces esta es una muy buena oportunidad para una salida laboral igualmente”, resaltó.