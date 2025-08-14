Se realizó una nueva entrega de los premios “Imparables”, impulsada por el COMUNA de Río Gallegos

Se llevó a cabo este miércoles en el Concejo Deliberante la entrega de los premios “Imparables”, iniciativa impulsada por el Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia (COMUNA), a través del área de Consejos Consultivos de la Municipalidad de Río Gallegos.

El acto fue presidido por el doctor Roberto Ortiz, vicepresidente de COMUNA, y contó con la participación de los estudiantes ganadores de los distintos establecimientos educativos de la ciudad, quienes recibieron su premio y participaron de un sorteo para definir a los ganadores titulares y suplentes del próximo mes.

Andrés Berop, jefe de División de Consejos Consultivos, destacó el crecimiento de la propuesta: “La verdad que es un programa muy exitoso, cada vez se están sumando más alumnos. Esto va de a poco, con el apoyo de las redes sociales para difundirlo y la importancia de sostener el trabajo de los consejos consultivos, en este caso de COMUNA, que tiene muchos años y un fuerte compromiso”, resaltó.

Actualmente, los premios consisten en $100.000 para el alumno y $200.000 para el aula, pero desde el área se busca ampliar el monto con el apoyo de padrinos. “Estamos apadrinando para que siga creciendo, para que también crezca el premio. Ya la semana pasada estuvimos en entidades públicas municipales buscando apoyo y tuvimos muy buena respuesta. Las donaciones mínimas son de 600 pesos por mes, por descuento a través del Banco Santa Cruz, y por suerte hemos tenido éxito”, explicó Berop.

La convocatoria abarca a estudiantes de nivel primario y secundario, de escuelas públicas, privadas y especiales, así como a jóvenes deportistas destacados.

El funcionario adelantó que, además de “Imparables”, COMUNA desarrolla otras acciones: “El 27 de agosto tenemos el Consejo Joven y Adolescente, donde los actores principales son chicos de nivel secundario de distintos sectores de la ciudad”, informó.