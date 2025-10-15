Se realizó la apertura de sobres para la construcción de la escuela, talleres y gimnasio de la EIPE N° 8 en Puerto San Julián

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), concretó la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la construcción de una nueva escuela, talleres y gimnasio para la EIPE N° 8, en la localidad de Puerto San Julián.

El proyecto incluye la edificación de diversos espacios, entre ellos: aulas, laboratorio, sala de preceptores, asesoría pedagógica y sala de profesores. Oficinas administrativas como secretaría, rectoría, vicerrectoría, sala de archivos y sanitarios para el personal docente. En cuanto a los servicios, la obra contará con un salón de usos múltiples, sanitarios, sala de máquinas, portería, cocina y un hall de acceso.

El plazo de ejecución de la obra es de 15 meses. Durante el acto se presentaron dos oferentes, por lo que se dará inicio al análisis de las propuestas y la documentación correspondiente.

La apertura estuvo encabezada por el presidente de IDUV, Cristian Mansilla; el vocal por el Ejecutivo, Pablo Álvarez; la gerenta Administrativa, Carina Vera; y la gerenta Legal del ente, Luz Barel. Acompañaron también los diputados Provinciales, Piero Boffi y Fernando Martínez.

Tercer llamado: ampliación del Colegio Secundario N° 48 de Pico Truncado

En el marco de los procesos licitatorios que impulsa el Gobierno Provincial, el lunes se realizó en la sede central del organismo la apertura de sobres correspondiente al tercer llamado para la ampliación del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 48, ubicado en la localidad de Pico Truncado.

La obra contempla un presupuesto oficial de 542.737.123,58 pesos y un plazo de ejecución de seis meses. El proyecto prevé la construcción de dos aulas destinadas al área pedagógica. También se incluirán espacios de servicios como un depósito de gimnasio, un depósito general, sanitarios, sala de máquinas, cocina y un hall nexo para el gimnasio. Asimismo, se realizarán refacciones generales en todo el establecimiento.

A esta llamado a licitación pública se presentaron tres oferentes y la apertura de los sobres fue realizada por el arquitecto Pablo Álvarez, vocal por el Ejecutivo del IDUV; Carina Vera, gerente administrativa; y Santiago Pinto, abogado del área legal del organismo.