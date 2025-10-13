Se realizó el 3° Encuentro virtual de jardines en Santa Cruz

El Gobierno Provincial, a través del Consejo provincial de Educación, desarrolló el 3° Encuentro Virtual de Socialización de Proyectos de Jardines de Infantes de Santa Cruz, una propuesta orientada a fortalecer la identidad del Nivel Inicial, promover el intercambio y la cooperación entre instituciones, y destacar el rol de los equipos docentes que día a día construyen y transforman la educación en la primera infancia.



En esta última instancia, participaron instituciones de la Zona Centro, destacándose la presentación del Jardín de Infantes N°3, “Tamborcito de Tacuarí”, de Puerto Santa Cruz, con el proyecto “Muestra de cariño a la Bandera de mi Pueblo”, y del Jardín de Infantes N°64, “Felipe Viento”, de Puerto San Julián, quien dio a conocer su propuesta: Peña “El Ventarrón”.



La directora Provincial de Educación Inicial, Mariana Nazzi, subrayó la importancia de estos espacios, ya que posibilitan compartir los proyectos que se desarrollan en cada institución, promover el protagonismo de las infancias y fortalecer las prácticas docentes mediante el intercambio de experiencias entre los jardines de toda la provincia.



Por su parte, la vicedirectora Noelia Sánchez junto a las profesoras María José Casas y Noel Luna del Jardín de Infantes N°3 señalaron que esta propuesta, construida de manera colectiva junto a toda la comunidad educativa, busca invitar a los niños a reflexionar sobre el significado de la bandera local, fortaleciendo su sentido de pertenencia y el respeto por los símbolos que los identifican.



Finalmente, los profesores del JIN N°64, Rubén Jaime y Lorena Albacete, destacaron que su proyecto es una propuesta que busca compartir la música, la tradición y la alegría de las peñas populares. Con ukelele, bombos y mucho entusiasmo, invitaron a las familias y a la comunidad educativa a sumarse al encuentro virtual, recreando el espíritu de las peñas a través del mate, la torta frita y la posibilidad de disfrutar juntos de un espacio de encuentro y cultura.